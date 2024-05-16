Німецький Rheinmetall планує побудувати в Україні завод з виробництва ППО

Німецький концерн Rheinmetall планує створити в Україні підприємство, яке виготовлятиме системи протиповітряної оборони. Про це заявив гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер, повідомляє Ділова столиця.

Про плани створити ще одне спільне підприємство в Україні Паппергер оголосив на щорічних загальних зборах.

Жодних додаткових подробиць не повідомлялося. Однак передбачається, що мине ще як мінімум рік чи два, перш ніж виробництво зможе розпочатися.

Паппергер також заявив, що з травня по вересень Україні поставлять 40 одиниць бронетехніки Marder 1A3.