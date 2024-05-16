В окупованому Криму знищено літаки МіГ-31 та С-400 – ЗМІ

У тимчасово окупованому Криму були знищені два російські літаки МіГ-31, зенітний комплекс С-400 та склад з паливом. Про це пишуть росЗМІ.

Як повідомляє ASTRA, йдеться про ракетну атаку, яка відбулася на військовий аеродром Бельбек під Севастополем в ніч на 15 травня.

Внаслідок удару були знищені два винищувачі-перехоплювачі МіГ-31. Також згорів склад паливно-мастильних матеріалів. Постраждали 11 російських окупантів.

Вже ближче до ранку, за даними журналістів, був атакований ЗРК С-400 Тріумф у районі села Вишневе, яке знаходиться приблизно за 70 кілометрів від Бельбека. Після атаки комплекс спалахнув, двоє росіян загинули, ще двоє постраждали.