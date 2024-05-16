У YASNO розповіли, коли розпочнеться найскладніший період із відключеннями
На тлі втрати великої частини маневрової генерації, відключення електроенергії в Україні неминучі. Про це заявив генеральний директор YASNO Сергій Коваленко, повідомляє Новое время.
«Внаслідок обстрілів ми втратили 8 ГВт потужностей. І насамперед маневрових потужностей, як ТЕС або гідроелектростанцій. А отже, на нас чекає складний період. І не стільки влітку, коли ми переживемо ці відключення, скільки взимку… на жаль, відключення для нас із вами неминучі», — зазначив він.
За словами гендиректора YASNO, ситуація вкрай складна.
«Останні тижні був повний дисонанс. Незважаючи на обстріли, у нас із вами не було розуміння, наскільки ситуація складна… Ми втратили більшість маневрової генерації… імпорт має фізичні обмеження, а попит на товар під назвою електроенергія суттєво зростає через низьку температуру. Сьогодні низьку, а влітку навпаки — через навантаження у зв’язку зі спекою», — зазначив генеральний директор YASNO.