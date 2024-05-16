Сі Цзіньпін наполягає на політичному вирішенні "української кризи"

Голова КНР Сі Цзіньпін вчергове заявив, що Китай вважає лише політичне врегулювання правильним шляхом вирішення «української кризи», і позиція Пекіна стосовно цього залишається незмінною.﻿ Про це він сказав на пресконференції з російським очільником Володимиром Путіним у Пекіні, яка транслювалася на ТБ, повідомляє Укрінформ.

«Китай і Росія вважають, що лише політичне врегулювання «української кризи» (так у Китаї називають війну – ред.) є правильним напрямом її вирішення. Позиція Китаю стосовно цього завжди була чіткою і послідовною» , - заявив Сі.

За його словами, при врегулюванні «кризи» необхідно дотримуватись цілей та принципів Статуту ООН, поважати суверенітет і територіальну цілісність усіх країн, враховувати обґрунтовані занепокоєння всіх сторін безпековими питаннями, а також вибудовувати збалансовану, ефективну та стійку архітектуру безпеки.

«Китайська сторона сподівається на якнайшвидше відновлення миру та стабільності на Європейському континенті і готова продовжувати відігравати свою конструктивну роль для цього» , - зазначив Сі.

Путін, своєю чергою, подякував китайській стороні «за ініціативи, що висуваються Пекіном для врегулювання «кризи в Україні».

Він додав, що домовився з Сі докладно обговорити весь комплекс зовнішньополітичного порядку денного на неформальній зустрічі сьогодні ввечері та, зокрема, «поінформувати голову КНР про ситуацію, що складається навколо «української кризи».