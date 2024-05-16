Ощадбанк отримав нагороду ЄБРР за енергоефективність

Ощадбанк отримав нагороду «Зелена торгівельна угода року» за 2023 рік у категорії «Енергоефективність». З посиланням на церемонію нагородження за програмою сприяння торгівлі (TFP) на щорічних зборах Європейського банку реконструкції та розвитку, що відбулися у Єревані, повідомляє Новое время.

ЄБРР щорічно відзначає банки, що підтримують перехід до зеленої економіки. Нагороду присуджено Ощаду та DZ BANK за реалізований кейс із торговельного фінансування з метою імпорту енергоефективного обладнання для виробництва соєвого протеїнового концентрату. Цією нагородою визнано вагомий внесок Ощадбанку у сприяння торгівлі зеленими технологіями та матеріалами в регіонах діяльності ЄБРР.

«Проєкти, що забезпечують впровадження енергоефективних технологій — надзвичайно важливі для України, зокрема через негативні наслідки російської військової агресії для нашої енергосистеми. За оцінками ЄБРР, обладнання, що було профінансоване Ощадом для агропромхолдингу „Астарта-Київ“, має найвищий показник енергозбереження в категорії за результатом аналізу всіх трансакцій банків-партнерів ЄБРР у більш ніж 30 країнах. Ми пишаємось своєю участю в цьому енергоефективному проєкті, вдячні „Астарті-Київ“ за партнерство, а ЄБРР — за високу оцінку» , — зазначив Юрій Каціон, заступник голови правління Ощадбанку, відповідальний за корпоративний бізнес.

«Команда „Астарти“ вдячна Ощадбанку та ЄБРР за підтримку інвестиційної діяльності компанії та нашого прагнення впроваджувати передові технології і створювати продукцію з доданою вартістю в Україні. Спільними зусиллями ми зможемо підтримувати економіку нашої країни під час війни та пришвидшувати її післявоєнне відновлення» , — додала Лілія Лиманська, фінансова директорка агропромхолдингу Астарта-Київ.

«Цією нагородою ми з гордістю визнаємо виняткову відданість Ощадбанку просуванню проектів з енергоефективності та розвитку торговельного фінансування зелених технологій в Україні відповідно до нашої місії з підтримки переходу регіонів присутності ЄБРР до зеленої, низьковуглецевої та стійкої економіки. Ми вдячні Ощадбанку за його роль у сприянні проекту агропромислового холдингу „Астарта-Київ“ і присуджуємо йому нагороду „Зелена торговельна угода року“ за 2023 рік у сфері енергоефективності» , — наголосив Юрген Рігтерінк, перший віце-президент Європейського банку реконструкції та розвитку.