Товарообіг України перевищив $35 млрд, Китай та Польща – провідні партнери

Товарообіг України становив $35,3 млрд за чотири місяці 2024 року. З посиланням на Державну митну службу, повідомляє Ліга.Фінанси.

В Україну імпортували товарів на $21,9 млрд, експортували з України – на $13,4 млрд.

Країни, з яких більше імпортували товарів в Україну: Китай – $4,2 млрд, Польща – $2,3 млрд і Німеччина – $1,8 млрд.

Експортували з України найбільше до Польщі — $1,3 млрд, Китаю — $1,2 млрд, Іспанії — $1,1 млрд.

У загальних обсягах ввезених у січні-квітні 2024 року товарів 65% становлять такі категорії товарів:

машини, обладнання та транспорт - $7,4 млрд

продукція хімічної промисловості - $4,2 млрд

паливно-енергетичні - $2,7 млрд.

До трійки товарів, що найбільш експортуються з України, увійшли:

продовольчі товари - $8,6 млрд

метали та вироби з них - $1,4 млрд

мінеральні продукти - $1,2 млрд.

Під час митного оформлення експорту товарів, на які встановлено вивізне мито, до бюджету сплачено 111,7 млн грн.