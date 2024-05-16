Британська розвідка: Українська економіка стійка попри повномасштабне вторгнення

Розвідка Великої Британії присвятила свій огляд стану економіки України та впливу на неї повномасштабної війни, яку розв’язала РФ, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться в розвідувальному огляді британського Міноборони за 16 травня.

Як зазначили у відомстві, попри атаки Росії на українську енергетичну інфраструктуру, цілком ймовірно, що у 2024 році Україна побачить реальне економічне зростання на рівні близько 3%.

"Це продовжує тенденцію відновлення протягом воєнного часу, коли економіка України скоротилася приблизно на 29% у 2022 році, після чого, за даними Міжнародного валютного фонду, реальне економічне зростання становило 5% у 2023 році" , – йдеться в огляді.

Також у розвідці зазначили, що Національний банк України покращив річний прогноз інфляції до 8,2% на 2024 рік порівняно з 8,6%, які прогнозувалися раніше. У березні 2024 року інфляція в Україні знизилася до 3,2% в річному вимірі, посиливши тенденцію до зниження рівня інфляції з піка понад 26% у 2022 році.

Однак, йдеться в огляді, у другій половині 2024 року інфляція, ймовірно, зросте. НБУ прогнозує послаблення ефекту від високого тогорічного врожаю та подальше відновлення споживання, а також зростання витрат для бізнесу під час війни.