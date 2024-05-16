Зеленський провів Ставку у Харкові: Ситуація контрольована

﻿Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача у Харкові, де заслухали про ситуацію на фронті в регіоні.

Про це Зеленський повідомив﻿ у Telegram-каналі.

Він повідомив, що заслухав розгорнуту доповідь Головкома Олександра Сирського, командувачів ОСУВ "Хортиця" Юрія Содоля та ОТУ "Харків" Михайла Драпатого.

За словами Зеленського, йшлося про оперативну обстановку, завдання та потреби кожної залученої бригади та підрозділу, зокрема на Харківщині, в районах Вовчанська та Липців. Також детально проаналізували перспективи бойової ситуації, загрози протягом найближчих днів і тижнів та можливості ЗСУ протидіяти російським наступальним планам.

"Станом на сьогодні ситуація на Харківщині загалом контрольована, наші воїни завдають окупанту відчутних втрат. Але напрямок залишається вкрай складним – посилюємо наші підрозділи" , – повідомив він.

На Ставці очільники ГУР та СЗР доповіли щодо намірів окупанта, керівник СБУ – щодо контрдиверсійних заходів.