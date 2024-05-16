Замах на Фіцо: поліція висунула звинувачення, чоловіку загрожує довічне

Поліція Словаччини звинуватила чоловіка, який намагався вчинити умисне вбивство прем'єра країни Роберта Фіцо. Йому загрожує довічне ув'язнення. Про це пише агентство Tvnoviny.sk, повідомляє Новое время.

Уранці в четвер, 16 травня, пенсіонеру висунули звинувачення у замаху на умисне вбивство. Передбачається, що він вчинив його з помсти та щодо особи, яка перебуває під захистом. Мотивом вбивства була незгода з політикою нинішньої влади та змінами, які вона здійснила або планує здійснити.

За цей злочин йому загрожує покарання у вигляді 25 років позбавлення волі або довічне ув’язнення, якщо його провину буде доведено.

Стрілець розповів поліції, що спланував напад за кілька днів до цього. Він планував завдати шкоди прем'єр-міністру, але не мав наміру вбивати його. Зброя перебувала у нього у законному володінні понад 30 років.

71-річний чоловік здійснив п’ять пострілів у Фіцо, три з яких влучили в нього.

Правоохоронці детально обстежили місце події, використовуючи 3D-сканер.

15 травня близько об 23:00 підозрюваного Юрая Цінтулу привезли до його автомобіля, на якому він приїхав до міста Гандлова.

Машину обшукали і знайшли в ній мобільний телефон стрільця. Потім автомобіль заарештували. Тим часом у Левіце співробітники поліції охороняли багатоквартирний будинок, де проживав