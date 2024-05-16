В енергосистемі збергіється значний дефіцит – "Укренерго"

Більшу частину доби в енергосистемі України зберігається значний дефіцит. Запланований імпорт електроенергії з п'яти європейських країн.

Про це повідомляє﻿ "Укренерго".

Сьогодні упродовж доби діють графіки погодинних відключень.

15 травня, з 19:25 до 22:00 були застосовані аварійні відключення промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України. Через зростання споживання, ці обмеження були подовжені до 23:40.

Вчора для подолання дефіциту в енергосистемі було активовано аварійне постачання електроенергії в Україну з 00:00 до 10:00 та з 17:00 до 24:00 з енергосистем Румунії, Польщі, Словаччини.

Також, з 10:00 до 17:00, на запит оператора енергосистеми Польщі, українська енергосистема приймала надлишки електроенергії. Сьогодні аварійна допомога від країн ЄС була застосована з 00:00 до 01:00.

Протягом доби запланований імпорт електроенергії з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 23 488 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 653 МВт.

На ранок знеструмлено 446 населених пунктів. Через бойові дії є нові знеструмлення у Донецькій, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській областях. З технічних причин – у Київській, Одеській, Сумській, областях.