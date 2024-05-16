На прем'єра Фіцо чекає ще одна операція - ЗМІ

Прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо очікує ще одна операція, проте з його ліками можуть виникнути проблеми.﻿ З посиланням на Pravda, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

За даними видання, Фіцо очікує операція на стегні. Водночас видання повідомляє, що у прем'єра Словаччини була кровотеча в черевній порожнині, але її вдалося зупинити. При цьому наголошується, що препарати, що розріджують кров, які приймає прем'єр, можуть викликати проблеми.

Зі свого боку Міріам Лапунікова, директор лікарні, де лікується Фіцо, повідомила, що йому зробили п'ятигодинну операцію через множинні вогнепальні поранення, для якої знадобилося дві операційні бригади.

За її словами, стан прем'єр-міністра залишається "дійсно дуже важким", і він, як і раніше, перебуває у відділенні інтенсивної терапії.