ЗСУ здатні на безпрецедентні успіхи із західною допомогою – високопосадовець НАТО

Хоча для українських військових немає нічого неможливого, підтримка України зараз є вкрай важливою. Тому союзники між досягненням цілей НАТО та допомогою Києву мають обирати останнє. Про це заявив голова Військового комітету НАТО Роберт Бауер, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

"Україна продемонструвала світу, що вона здатна досягти безпрецедентних успіхів на полі бою" , - сказав він.

Адмірал наголосив, що час в Україні не вимірюється днями, тижнями чи місяцями, він вимірюється людським життям.

"У союзних країнах тиждень є тиждень. В Україні тиждень - це мати... батько... дитина... друг... коханий, втрачені назавжди" , - додав він.

Бауер запевнив, що Україні ще не пізно отримати перемогу і "свобода України не може, не повинна і не помре".

"І союзники, якщо вони зіткнуться з вибором між досягненням цілей НАТО щодо потенціалу чи підтримки України... повинні підтримати Україну. Запаси можуть і будуть поповнюватися. А втрачені життя, втрачені назавжди" , - продовжив він.

Адмірал підкреслив, що російське керівництво ясно дало зрозуміти, що воно обрало безкарність - діє відповідно до передбачуваної екзистенційної загрози.