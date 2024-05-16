ЗСУ здатні на безпрецедентні успіхи із західною допомогою – високопосадовець НАТО
Хоча для українських військових немає нічого неможливого, підтримка України зараз є вкрай важливою. Тому союзники між досягненням цілей НАТО та допомогою Києву мають обирати останнє. Про це заявив голова Військового комітету НАТО Роберт Бауер, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.
"Україна продемонструвала світу, що вона здатна досягти безпрецедентних успіхів на полі бою", - сказав він.
Адмірал наголосив, що час в Україні не вимірюється днями, тижнями чи місяцями, він вимірюється людським життям.
"У союзних країнах тиждень є тиждень. В Україні тиждень - це мати... батько... дитина... друг... коханий, втрачені назавжди", - додав він.
Бауер запевнив, що Україні ще не пізно отримати перемогу і "свобода України не може, не повинна і не помре".
"І союзники, якщо вони зіткнуться з вибором між досягненням цілей НАТО щодо потенціалу чи підтримки України... повинні підтримати Україну. Запаси можуть і будуть поповнюватися. А втрачені життя, втрачені назавжди", - продовжив він.
Адмірал підкреслив, що російське керівництво ясно дало зрозуміти, що воно обрало безкарність - діє відповідно до передбачуваної екзистенційної загрози.
"І все це для того, щоб виправдати своє невпинне прагнення здобути владу за кордоном, щоб не втратити владу всередині країни. І заради цього вони готові принести в жертву не тільки сотні тисяч своїх людей - навіть не спромогшись підібрати їхні трупи на полі бою. Але більше того: вони готові поставити під загрозу благополуччя ще багатьох мільйонів людей у всьому світі, використовуючи продовольство, енергію та міграцію як зброю", - резюмував він.