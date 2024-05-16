Кабмін виключив "Данон Росія" з акціонерів Кременчуцького молокозаводу

Кабінет міністрів України погодив відчуження ПрАТ Галактон, що є членом міжнародної групи компаній Данон, 100% акцій ПрАТ Кременчуцький міськмолокозавод на користь іншого члена цієї групи - ТОВ Данон Дніпро. Посилаючись на розпорядження Кабінету Міністрів, повідомляє Новое время.

Згідно з даними в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), на кінець першого кварталу 2024 року основним акціонером ПрАТ Галактон було АТ Данон Росія (РФ) — 94,6235%, тоді як решта 5,3765% належала ПрАТ Кременчуцький міськмолокозавод.

Раніше повідомлялося, що Уряд ще на початку повномасштабної військової агресії, наприкінці лютого 2022 року, ухвалив постанову «Деякі питання нотаріату в умовах воєнного часу», де передбачив подібну процедуру.

26 березня 2024 року до неї було внесено зміни з описом умов, за яких Кабінет міністрів ухвалює подібні рішення про погодження відчуження права участі. За наявними даними, це перший подібний випадок практичного його використання.



