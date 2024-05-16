У Сербії затримали чоловіка, який погрожував президенту Вучичу

У четвер, 16 травня, сербські правоохоронці затримали чоловіка, який погрожував безпеці президента країни Олександра Вучича. Про це пише Tanjug, повідомляє Новое время.

Як пише агенція, про затримання підозрюваного повідомив міністр внутрішніх справ Сербії Івіца Дачич.

«Через загрозу безпеці президента Республіки Драган Міятович із Сомбора був заарештований і утриманий протягом 48 годин» , — заявив він.

Прем'єр-міністр Сербії Мілош Вучевич зазначив, що очікує негайної реакції компетентних державних органів і наголосив, що подібні погрози надходили й раніше.