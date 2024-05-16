Дефіцит в енергосистемі України може зберігатися ще два роки – експерт

Дефіцит потужності в енергосистемі, спричинений останньою серією масованих російських атак, буде зберігатись упродовж двох років. Таку оцінку висловив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, повідомляє Укрінформ.

"В цілому мій прогноз - ми будемо жити з дефіцитом електроенергії наступні два роки. І це буде просто нормальним станом для української енергосистеми" , - сказав Харченко.

За оцінкою експерта, високовольтні мережі передачі електроенергії зараз перебувають у значно кращому стані, ніж електростанції. Тому довготермінових загроз від мереж значно менше, ніж від виробництва електрики.

При цьому він зазначив, що дефіцит потужності зберігатиметься навіть у тому випадку, якщо енергетики полагодять частину розбитих російськими атаками енергоблоків.

Як повідомлялося, з 00:00 16 травня в усіх областях України діють графіки погодинних відключень електроенергії.

З 22 березня поновилися масовані російські атаки на енергетичні об'єкти. Зокрема, руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також гідроелектростанції. Загалом уряд оцінює втрату генеруючих потужностей на рівні 8 ГВт.