Арсенал ЗСУ поповнився новими зразками українського озброєння

Міністерство оборони України допустило до експлуатації у Силах оборони 18 зразків озброєння та військової техніки за минулий тиждень. З посиланням на пресцентр відомства, повідомляє Новое время.

Усього за перші три місяці 2024 року Міноборони допустило до використання у війську понад 80 зразків зброї та техніки українського виробництва.

Водночас введено в експлуатацію 24 зразки зброї, що пройшли кодифікацію за останній тиждень, додає Міноборони.