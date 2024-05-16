Мінекономіки забронювало від мобілізації працівників Glovo та Favbet – нардеп

Міністерство економіки забронювало військовозобов'язаних працівників компаній Glovo, Visa, Favbet Tech на період мобілізації.﻿ Про це заявив нардеп Олександр Федієнко, який публікував відповідний наказ Міністерства економіки від 8 квітня, повідомляє Економічна правда.

Зазначається, що на період мобілізації та воєнного часу було заброньовано військовозобов'язаних працівників ТОВ "Гловоап Україна", ТОВ "Фавбет Тек", ДП "ССМ", ТОВ "Віза Україна", ТОВ "Агрі Чейн", ТОВ "Корт".

В Мінекономіки підтвердили виданню достовірність відповідного указу.

Військовозобов'язані працівники даних компаній отримали відстрочку від мобілізації строком на 6 місяців – до 8 жовтня 2024 року.

Нагадаємо, Кабінет міністрів вніс зміни до порядку бронювання військовозобов'язаних під час дії воєнного стану.

У травні 2024 року на місяць автоматично продовжили відстрочку від мобілізації для тих, кому це передбачено за відповідним рішенням Міністерства економіки. Крім того, у травні стало відомо, що 4 тис. айтівців мають бронювання від мобілізації, ще 1 300 очікують на бронювання.

На травень 2024 року понад 4 тис. айтівців мають бронювання від мобілізації, ще 1 300 очікують на бронювання.