У Нідерландах коаліція з ультраправими обіцяє продовжити допомагати України

Нова урядова коаліція у Нідерландах на чолі з ультраправою Партією свободи (PVV) Герта Вілдерса заявила, що продовжить політичну та військову підтримку України, повідомляє Європейська правда.

У коаліційній угоді, опублікованій в четвер, йдеться, що Нідерланди продовжать підтримувати Україну "політично, військово, фінансово і морально проти російської агресії".

Водночас коаліція також зробить юридично обов'язковим витрачати щонайменше 2% ВВП Нідерландів на оборону відповідно до угод з НАТО.

Примітно, що Вілдерс, чия політсила здобула перемогу на парламентських виборах, нещодавно написав, що "поки PVV бореться за Нідерланди, мільярди летять за кордон", маючи на увазі квітневе рішення виділити допомогу Україні на суму в один мільярд євро.