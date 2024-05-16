У МОЗ розповіли про хвороби, які загрожують Україні

В Україні зберігається проблематика сказу. Наразі з боку ветеринарної медицини заборонено використовувати дрони та працювати у лісосмугах, проте такі заходи вкрай важливі для проведення оральної вакцинопрофілактики тварин. Про це розповів заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Ігор Кузін, повідомляє Дзеркало тижня.

За його словами, унаслідок обстрілів у прифронтових населених пунктах зростає кількість бродячих тварин.

Головний санітарний лікар наголошує, що попри те, що кількість покусів істотно не збільшилася, ризик сказу для нашої країни залишатиметься протягом декількох років.

Окрім сказу, також актуальною є проблематика захворювань, які можуть передаватися через воду, особливо в тих областях, у яких є проблеми з водопостачанням. Заступник глави МОЗ зазначає, що це спалахи вірусного гепатиту, аналогічні до ситуацій, які були у Вінниці та в Закарпатській області.

В Україні зростає кількість випадків захворювання на ботулізм через вживання продуктів, куплених на стихійних ринках.

Кузін наголошує, що упродовж останніх двох-трьох років дещо активізувалася туляремія через ускладнений процес дератизації у деяких областях.

Ця інфекційна хвороба пов’язана з гризунами.

"Оскільки дератизаційні заходи та заходи з очищення території проводяться зараз не повною мірою, ця особливо небезпечна хвороба може становити для нас ризики", - додає епідеміолог.

Ігор Кузін повідомив, що в більшості країн світу кількість неінфекційних захворювань переважає над інфекційними, у них стався так званий "епідемічний перехід".