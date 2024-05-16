Китай про торгівлю з РФ: Суворо контролюємо експорт товарів подвійного призначення
Уряд КНР запевняє, що дотримується правил СОТ у торгівлі з Росією і суворо контролює експорт військової продукції і товарів подвійного призначення. Про це на брифінгу заявив речник МЗС КНР Ван Веньбінь, коментуючи інформацію про використання військами РФ продукції китайських компаній у війні проти України.
"Китай виважено та відповідально ставиться до експорту військової продукції і суворо контролює експорт товарів подвійного призначення, включаючи безпілотники цивільного використання", - сказав Ван.
Дипломат повторив, що Китай не є "творцем чи учасником української кризи" (так у Китаї називають війну РФ проти України), а також що Пекін "не сидів склавши руки", а всіляко сприяв мирним переговорам.
"Перекладання провини на Китай не вирішить кризу", - наголосив він.
Речник заявив, що між Китаєм і Росією є «звичайна» торгівля, і закликав не порушувати «законні права та інтереси» КНР.
"Звичайна торгівля Китаю з Росією… відповідає правилам СОТ і ринковим принципам, не націлена на будь-яку третю сторону і не повинна піддаватися зовнішньому втручанню чи примусу", - сказав речник зовнішньополітичного відомства.