Китай про торгівлю з РФ: Суворо контролюємо експорт товарів подвійного призначення

Уряд КНР запевняє, що дотримується правил СОТ у торгівлі з Росією і суворо контролює експорт військової продукції і товарів подвійного призначення. Про це на брифінгу заявив речник МЗС КНР Ван Веньбінь, коментуючи інформацію про використання військами РФ продукції китайських компаній у війні проти України.

"Китай виважено та відповідально ставиться до експорту військової продукції і суворо контролює експорт товарів подвійного призначення, включаючи безпілотники цивільного використання" , - сказав Ван.

Дипломат повторив, що Китай не є "творцем чи учасником української кризи" (так у Китаї називають війну РФ проти України), а також що Пекін "не сидів склавши руки", а всіляко сприяв мирним переговорам.

"Перекладання провини на Китай не вирішить кризу", - наголосив він.

Речник заявив, що між Китаєм і Росією є «звичайна» торгівля, і закликав не порушувати «законні права та інтереси» КНР.

"Звичайна торгівля Китаю з Росією… відповідає правилам СОТ і ринковим принципам, не націлена на будь-яку третю сторону і не повинна піддаватися зовнішньому втручанню чи примусу", - сказав речник зовнішньополітичного відомства.