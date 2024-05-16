У Мінекономіки підрахували квітневий виторг через Prozorro

В Україні близько 80% усіх коштів на публічні закупівлі витрачаються через Prozorro. Про це йдеться на сайт Мінекономіки, повідомляє Дзеркало тижня.

Такі дані навела заступник міністра економіки України Надія Бігун. Вона розповіла, що у квітні замовники оголосили у Prozorro 39,7 тис. закупівель.

Найбільші витрати прийшлися на такі напрями:

ремонт та реконструкція будівель (12,3 млрд грн);

ліки (5,7 млрд грн);

дорожні роботи (4,7 млрд грн);

закупівля електричної енергії (4,7 млрд грн);

закупівлі БпЛА (2,6 млрд грн).

«Попри повномасштабну війну, сфера публічних закупівель продовжує динамічно розвивається. Ми вже вийшли на рівень закупівель, який був до початку повномасштабного вторгнення. Зараз близько 80% від усіх коштів на публічні закупівлі витрачаються через Prozorro» , - сказала Надія Бігун.

За її словами, міністерство скерує до Верховної Ради проєкт змін до Закону України «Про публічні закупівлі». Він має затвердити нові інструменти для забезпечення ефективності складних закупівель, щоб наблизити наше законодавство до європейського.

Минулого місяця через Prozorro уклали договорів на 56,9 млрд грн, що на 6,1 млрд грн менше від очікуваної вартості тих закупівель.