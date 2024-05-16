Прибутки найбільших російських банків обвалилися – ЗМІ

За перший квартал року 20 російських банків значно погіршили фінансові показники - в окремих випадках чистий прибуток скоротився в рази, зокрема, в "Альфа-банку", "ВТБ" та "Совкомбанку".﻿ Про це пише російський "Коммерсантъ", повідомляє Економічна правда.

Так, серед топ-50 найбільших банків близько 20 кредитних організацій показали зниження прибутку, у низці випадків він впав у кілька разів.

Зокрема, в лідерах за зниженням прибутку опинилися "Почта-банк" (падіння в 31,2 раза, до 190 млн руб.), банк "Зенит" (у 7,5 раза, до 174 млн руб.) і ХКФ-банк (у 5,5 раза, до 815 млн руб.). "Альфа-банк" знизив прибуток більш ніж утричі, до 8,5 млрд руб., "ВТБ" і "Совкомбанк" - у 2,8 раза, до 35,2 млрд руб. і 11,4 млрд руб. відповідно.

"У банках пояснюють динаміку різними причинами. Наприклад, реалізацією процентного ризику через зростання ставок, падінням маржинального бізнесу внаслідок санкцій, а також консервативним підходом до резервування і вищими витратами з податку на прибуток" , - пише видання.

Нагадаємо, Європейський центральний банк (ЄЦБ) закликає банки швидше вийти з російського ринку, побоюючись санкцій з боку США.

Загальна кількість керівників п’яти банків Європейського Союзу з найбільшими операціями в Росії впала лише на 3% після вторгнення, а прибутки зросли приблизно втричі завдяки високим процентним ставкам