У Міноборони назвали головні побоювання у роботі е-кабінету призовника

Електронний кабінет військовозобов'язаних має запрацювати вже 18 травня. Найголовніші ризики, що через занадто велике навантаження від охочих оновити дані додаток може "лягти". Також його роботі можуть стати на заваді хакерські атаки Росії. Однак над вирішенням цих питань в уряді працюють. Про це розповіли у Міноборони, повідомляє Ліга.net.

У пресслужбі МО запевняють, що робота над застосунком виходить на фінішну пряму. Наголошують: працюють у пришвидшеному темпі й опрацьовують усі ризики, аби через навантаження застосунок не "ліг".

"Звичайно, ми очікуємо великого потоку людей, які завантажуватимуть застосунок та оновлюватимуть свої дані. Але всі охочі встигнуть зробити це онлайн. Адже дедлайн – 16 липня" , - пояснюють у Міноборони.

У пресслужбі Мінцифри повідомили, що з початку повномасштабного вторгнення Росія здійснила 5447 кібератак проти України за даними CERT-UA.

"Більшість із них – на урядові організації, центральні й місцеві органи влади, сектор безпеки й оборони, комерційний сектор, транспорт, телеком, ІТ тощо" , – пояснюють у Мінцифри.

Зокрема, атаки на інфраструктуру Дії фіксуються кожного дня. У пресслужбі міністерства наголошують, що почали будувати цифрову державу вже в умовах кібервійни.