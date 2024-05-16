Окупанти обстріляли Високе на Херсонщині, є загиблий та поранені

Російські терористи сьогодні, 16 травня, обстріляли один з населених пунктів Бериславського району Херсонської області. Є загиблий та поранені. Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі.

Як зазначається, 16 травня приблизно об 11:10 армія РФ обстріляла один з населених пунктів Бериславського району. За попередніми даними, внаслідок вибухів снарядів одна людина загинула, ще четверо місцевих жителів дістали поранень, трьох з них госпіталізовано.

За інформацією очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, ворог завдав авіаудару по селу Високе.Унаслідок "прильотів" пошкоджено будівлю магазину, два приватні будинки та знищено автомобіль.

Як зазначив Прокудін, постраждали пʼятеро людей.

Так, несумісних із життям травм зазнав чоловік, якому орієнтовно було 45 років.

Ще один чоловік, 39 років, дістав важких поранень - вибухову травму, поранення ока та передпліччя.У 71-річної жінки медики діагностували контузію. Також до лікарні доставили двох чоловіків, 1983 та 1961 років народження.

Повідомляється, що медики проводять обстеження та надають допомогу потерпілим.