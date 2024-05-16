Наступ на Харківщину: Україна стикається з тиском по всьому фронту - NYT

Українські військові уповільнюють темпи наступу Росії на півночі Харківщини та намагаються стримати нові російські атаки у кількох інших місцях на лінії фронту. Про це йдеться у матеріалі The New York Times, повідомляє Новое время.

Зазначається, що українські цивільні, які були евакуйовані в четвер, 16 травня, розповіли, що російські війська ведуть бойові дії невеликими підрозділами, які прослизають через ліс і проникають в села. Вони несподівано з’явилися на вулицях міста Вовчанськ, за яке зараз ведуться бої між двома арміями.

Олексій Харківський, співробітник міліції, який займається евакуацією цивільного населення, повідомив, що північні райони Вовчанська зараз знаходяться під прицілом російських танків, але не повністю контролюються російською армією — такий же стан справ, як і кілька днів тому, що свідчить про те, що бойові дії в селищі та навколо нього сповільнилися, хоча артилерійські обстріли відбуваються часто.

Водночас повідомлялося про більшу кількість російських обстрілів в інших місцях, як на сході Харківської області, так і далі на південь, у Донецькій та Запорізькій областях.

Зокрема, російські війська, як видається, розпочали нові атаки на село Роботине.

Міністерство оборони Росії заявило, що 15 травня окупанти нібито взяли Роботине під повний контроль. Українські офіційні особи заявили, що це не відповідає дійсності. Прокремлівські військові блогери також заперечили цю інформацію, заявивши, що російські війська контролюють лише частину міста.

Водночас спроби Росії захопити більше території на сході Донецької області не припиняються. Запеклі бої точаться навколо міста Часів Яр та в районі на північний захід від Авдіївки.

«Як на мене, Часів Яр вдвічі суворіший за Куп’янськ, а Куп’янськ вдвічі суворіший за північний кордон» , — сказав Павло, солдат, що воює на Донбасі, який відмовився назвати своє прізвище згідно з військовим протоколом.

«Харківська операція дуже схожа на те, що сталося раніше з селом Очеретине… Вони б’ють по кількох місцях, і там, де знаходять пролом в обороні, заходять» , — додав він.

Атаки на північ Харківської області супроводжуються припущеннями, що щось подібне може статися в Сумській області, далі на північний захід, а також поблизу російського кордону. Протягом ночі регіон обстрілювали, а Сумська обласна військова адміністрація повідомила про 183 вибухи вздовж прикордоння.