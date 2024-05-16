Зеленський: Нам вдалося додати впевненості на напрямку Вовчанську

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські обстріли на напрямку Вовчанська на Харківщині не припиняється, втім українські сили там впевнено тримають оборону, повідомляє Українська правда.

Про це говорить звернення Зеленського 16 травня.

"Зараз завдяки нашим Силам, нашим заходам вдалося додати впевненості напрямку Вовчанську. Але російські обстріли не припиняються, загрози є.

Сьогодні, зокрема, був поранений керівник адміністрації Вовчанську. Наші контрударні дії тривають – тривають і в інших районах у прикордонні Харківщини. І наших результатів у відбитті штурмів, у знищенні окупанта має стати більше".

Глава держави відзначив, що Росію потрібно примусити до реального, справедливого миру всіма засобами. Він також обговорив оперативну ситуацію на Донеччині.

"Сьогодні також детально проаналізували ситуація на Донеччині, на відповідних напрямках: Покровський, Краматорський, інші. Там найбільша кількість бойових зіткнень, найбільш жорсткі обставини. Звичайно цей напрямок не залишаємо без уваги".