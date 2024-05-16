Росія вислала військового аташе Британії: в Лондоні відреагували

Росія вислала з Москви військового аташе Посольства Великої Британії в РФ. В Лондоні відповіли на рішення Кремля, повідомляє Ділова столиця.

Коментар оприлюднив в своїй соцмережі Х міністр оборони Сполученого Королівства Грант Шеппс.

"Висилка Росією аташе з питань оборони Великої Британії є відчайдушним кроком. У той час як російський військовий аташе у Великій Британії діяв як шпигун, єдиною проблемою Путіна з нашими дипломатами було те, що вони уособлювали непохитну підтримку України з боку Великої Британії перед лицем його незаконного і варварського вторгнення" , — підкреслив він.

Russia’s expulsion of the UK’s defence attaché (DA) is a desperate move. Whilst Russia’s DA in the UK was acting as a spy, Putin’s only issue with ours was that they personified the UK’s unwavering support for Ukraine in the face of his illegal and barbaric invasion. — Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) May 16, 2024

Як повідомлялось, 8 травня Велика Британія оголосила про висилку російського військового аташе, позбавлення дипломатичного статусу деяких об’єктів нерухомостітай обмеження терміну дії дипломатичних віз для представників РФ. Це рішення стало наслідком зловмисної діяльності Росії по всій Британії та Європі.