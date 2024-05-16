NYT: НАТО розглядає відправку військ до України, але не для участі у боях

Союзники по НАТО поступово наближаються до рішення відправити в Україну свої війська. Їх використовуватимуть для навчання українських сил, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє The New York Times.

"Цей крок стане ще одним розмиттям попередньої "червоної лінії" і може більш безпосередньо втягнути Сполучені Штати та Європу у війну", - пише видання.

Журналісти пишуть, що Україні не вистачає сил для навчання військ, а становище на полі бою погіршилося через наступ росіян. Тому українські офіційні особи звернулися до своїх американських колег і колег з НАТО з проханням допомогти в навчанні 150 000 солдатів ближче до лінії фронту для більш швидкого розгортання.

Офіційно США не підтримали цю ідею, але голова Об'єднаного комітету начальників штабів Чарльз Браун вважає цей процес неминучим. Браун заявив, що потенційно розміщенні інструктори НАТО в Україні можуть опинитися під загрозою, тому для їхнього захисту доведеться використовувати системи ППО, які Україна могла б використовувати поблизу поля бою.

При цьому Білий дім відмовляється відправляти в Україну навіть інструкторів і закликає своїх союзників по НАТО взяти з них приклад.

Навчання українських сил не завжди було успішним

Видання нагадало, що раніше США допомагали Україні навчати війська за стандартами НАТО на полігоні в Яворові, але на початку війни були звідти виведені.

При цьому журналісти зазначили, що навчання від американців та їхніх союзників не завжди було успішним. Перед українським контрнаступом минулого літа американські солдати проводили в Німеччині навчання українських підрозділів маневреній війні, розмінуванню та іншим завданням.

"Але навчитися скоординованого використання танків, артилерії та піхоти складно, особливо за короткий 12-тижневий період", - додало NYT.

Де можуть розмістити війська НАТО в Україні

Перенесення навчання в Україну, як визнають військові, дасть змогу американським інструкторам швидше збирати інформацію про нововведення, що відбуваються на лінії фронту, що потенційно дасть їм змогу перейняти їхнє навчання.

Минулого місяця НАТО попросило генерала Крістофера Каволі придумати, як Альянс може допомогти Україні, при цьому знизивши потенційні ризики. Офіційний представник США заявив у середу, що однією з можливостей може бути навчання українських військ у Львові.

Дискусія про введення військ НАТО в Україну

Раніше члени НАТО публічно відкидали подібні ідеї, оскільки вони вважали, що це призведе до прямого зіткнення з Росією. Але в лютому президент Франції Еммануель Макрон публічно підняв дискусію про те, що Заходу варто розглядати такий сценарій. При цьому сам Макрон заявляв, що може ввести в Україну війська, але конкретики не представляв.

А прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск нещодавно заявляв, що на території України вже присутній певний контингент представників Північноатлантичного альянсу. Йдеться про інструкторів і спостерігачів.