Курс валют НБУ на 17 травня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 17 травня 2024 року

Курс долара, порівняно з 16 травня, знизився на 15 коп. до 39.4305 за 1 долар.

Курс євро впав на 42.8452 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подешевшав на 1 коп. до 49.9013 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка впав на 7 коп. до 43.6516 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого зріс на 1 коп. до 10.0485 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 39.430 500 EUR Євро 42.845 200 GBP Фунт стерлінгів 49.901 300 CHF Швейцарський франк 43.651 600 PLN Польський злотий 10.048 500

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.