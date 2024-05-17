Курс валют НБУ на 17 травня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 17 травня 2024 року
Курс долара, порівняно з 16 травня, знизився на 15 коп. до 39.4305 за 1 долар.
Курс євро впав на 42.8452 за 1 євро.
Фунт стерлінгів подешевшав на 1 коп. до 49.9013 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка впав на 7 коп. до 43.6516 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого зріс на 1 коп. до 10.0485 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|39.430 500
|EUR
|Євро
|42.845 200
|GBP
|Фунт стерлінгів
|49.901 300
|CHF
|Швейцарський франк
|43.651 600
|PLN
|Польський злотий
|10.048 500
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.