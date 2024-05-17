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Курс валют НБУ на 17 травня

Курс валют НБУ на 17 травня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 17 травня 2024 року

Курс долара, порівняно з 16 травня, знизився на 15 коп. до 39.4305 за 1 долар.

Курс євро впав на 42.8452 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подешевшав на 1 коп. до 49.9013 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка впав на 7 коп. до 43.6516 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого зріс на 1 коп. до 10.0485 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 39.430 500 --0.1466
EUR Євро 42.845 200 --0.0049
GBP Фунт стерлінгів 49.901 300 --0.0054
CHF Швейцарський франк 43.651 600 --0.0703
PLN Польський злотий 10.048 500 +0.0102

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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