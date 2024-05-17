Уночі ППО збила всі 20 безпілотників Shahed – Повітряні сили
У ніч на 17 травня російські війська атакували Україну безпілотниками типу Shahed. Сили протиповітряної оборони збили всі 20 запущених "Шахедів".
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
Окупанти запустили безпілотники типу Shahed-131/136 з районів Приморсько-Ахтарськ та Курськ (РФ).
"В результаті протиповітряного бою збито усі 20 ворожих "шахедів" у межах Харківської, Полтавської, Вінницької, Одеської та Миколаївської областей", – йдеться у повідомленні.
До відбиття повітряного нападу залучено винищувальну авіацію та зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби.
Водночас станом на 7:55 на Одещині триває повітряна тривога через загрозу ударних безпілотників.