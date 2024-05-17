Уночі ППО збила всі 20 безпілотників Shahed – Повітряні сили

У ніч на 17 травня російські війська атакували Україну безпілотниками типу Shahed. Сили протиповітряної оборони збили всі 20 запущених "Шахедів".

Про це повідомив﻿ командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Окупанти запустили безпілотники типу Shahed-131/136 з районів Приморсько-Ахтарськ та Курськ (РФ).

"В результаті протиповітряного бою збито усі 20 ворожих "шахедів" у межах Харківської, Полтавської, Вінницької, Одеської та Миколаївської областей" , – йдеться у повідомленні.

До відбиття повітряного нападу залучено винищувальну авіацію та зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби.

Водночас станом на 7:55 на Одещині триває повітряна тривога через загрозу﻿ ударних безпілотників.