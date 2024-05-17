РФ втратила в Україні ще 1400 військових, два літаки та гелікоптер – Генштаб
За минулу добу в ході війни проти України Росія втратила приблизно 1410 військових, 18 танків, 38 артсистем, два літаки, гелікоптер та іншу техніку.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 17.05.24 орієнтовно склали:
- особового складу − близько 489 870 (+1 410) осіб,
- танків − 7 547 (+18) од,
- бойових броньованих машин − 14 552 (+14) од,
- артилерійських систем − 12 603 (+38) од,
- РСЗВ − 1 071 (+1) од,
- засобів ППО − 800 (+2) од,
- літаків − 353 (+2) од,
- гелікоптерів − 326 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 10 073 (+45) од,
- крилатих ракет − 2 200 (+0) од,
- кораблів/катерів − 26 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 17 104 (+56) од,
- спеціальної техніки − 2 062 (+7) од.