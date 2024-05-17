РФ втратила в Україні ще 1400 військових, два літаки та гелікоптер – Генштаб

За минулу добу в ході війни проти України Росія втратила приблизно 1410 військових, 18 танків, 38 артсистем, два літаки, гелікоптер та іншу техніку.

Про це повідомляє﻿ Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 17.05.24 орієнтовно склали: