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РФ втратила в Україні ще 1400 військових, два літаки та гелікоптер – Генштаб

РФ втратила в Україні ще 1400 військових, два літаки та гелікоптер – Генштаб
Фото: Facebook

За минулу добу в ході війни проти України Росія втратила приблизно 1410 військових, 18 танків, 38 артсистем, два літаки, гелікоптер та іншу техніку.

Про це повідомляє﻿ Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 17.05.24 орієнтовно склали:

  • особового складу − близько 489 870 (+1 410) осіб,
  • танків − 7 547 (+18) од,
  • бойових броньованих машин − 14 552 (+14) од,
  • артилерійських систем − 12 603 (+38) од,
  • РСЗВ − 1 071 (+1) од,
  • засобів ППО − 800 (+2) од,
  • літаків − 353 (+2) од,
  • гелікоптерів − 326 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 10 073 (+45) од,
  • крилатих ракет − 2 200 (+0) од,
  • кораблів/катерів − 26 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 17 104 (+56) од,
  • спеціальної техніки − 2 062 (+7) од.

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