У Міноборони РФ переконують, що відбили атаку 108 українських безпілотників
Російське Міноборони заявило, що вночі 17 травня територію РФ і тимчасово окупованого Криму нібито атакували 108 українських повітряних і морських дронів і що нібито всіх їх збили, повідомляє Українська правда.
Російське відомство запевняє, що всі БПЛА і безекіпажні катери ВМС України нібито вдалося або перехопити, або знищити.
"Черговими засобами ППО знищено і перехоплено 51 БПЛА над територією Кримського півострова, 44 БПЛА над територією Краснодарського краю, 6 БПЛА над територією Бєлгородської області та 1 БПЛА над територією Курської області. Протягом ночі морською авіацією та патрульними катерами Чорноморського флоту знищено 6 безекіпажних катерів в акваторії Чорного моря", – йдеться в повідомленні.
Інформація, яку публікує російське Міноборони, йде в розріз із тим, що публікують російські пабліки та місцева влада.
Зокрема, повідомлялося, що в Новоросійську Краснодарського краю Росії в ніч на 17 травня прогриміли потужні вибухи. Під ударом були порт і нафтобаза. На відео, які публікують російські Telegram-канали, видно пожежу. Місцеві жителі повідомляли про атаку на Новоросійський мазутний термінал і термінал Транснафти. Також писали, що в місті зникло світло. "Прильоти" підтверджували і російські "воєнкори".
Жителі вночі повідомляли, що порт був знеструмлений, а рух вулицею Магістральною повністю перекритий.
Адміністрація Новоросійська заборонила жителям виходити з дому, батьки місцевих школярів вранці почали отримувати повідомлення, що дітям не потрібно йти до навчальних закладів. При цьому влада традиційно заявила про "безуспішну спробу атаки" і про збиття 10 БПЛА.
Повідомлялося, що 2 БПЛА атакували нафтопереробний завод в Туапсе Краснодарського краю Росії. На території НПЗ виникла пожежа.
Губернатор Бєлгородської області РФ Геннадій Гладков заявив, що дрони атакували відразу кілька населених пунктів у регіоні. За його словами, один із безпілотників влучив у автозаправну станцію поруч із селом Безсонівка. Унаслідок вибуху сталося загоряння одного з резервуарів.
Окупаційна влада Севастополя також повідомляла про відбиття атаки БпЛА і морських дронів. У Севастополі та Балаклаві частково зникло світло.
Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв запевняв, що кілька дронів нібито знищили і що "шкоди цивільній інфраструктурі немає". А часткове відключення світла він пояснив відключенням частини обладнання підстанції "Севастополь", на яку нібито впали уламки збитих БПЛА.
Водночас Развожев ухвалив рішення скасувати заняття у школах і дитсадках Севастополя і заявив, що на відновлення роботи підстанції "Севастополь" знадобиться близько доби.