Генштаб: На півночі Вовчанська ЗСУ проводять зачистку і не дають окупантам закріпитись

За минулу добу на фронті відбулося 141 бойове зіткнення з окупантами, з них 11 – на Харківщині. Захисники здійснюють зачистку вулиць на півночі Вовчанська, не даючи противнику закріпитися.﻿﻿ Про це заявив речник Генштабу ЗСУ Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону, повідомляє Українська правда.

"Протягом минулої доби відбулося 141 бойове зіткнення і це на пів сотні більше, ніж тиждень тому.

На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні дії і здійснив 11 атак. Бої точилися зокрема в районах населених пунктах Липці, Стариця, Вовчанськ. Ворог продовжує зазнавати вогневого ураження з нашої артилерії та БПЛА. Сили оборони здійснюють зачистку вулиць на півночі Вовчанська, не даючи противнику закріпитися. За минулу добу ворог втратив на цьому напрямку понад 320 осіб вбитими і пораненими, а також 43 одиниці озброєння та військової техніки" , – сказав Лиховій.

За минулу добу окупанти здійснили 4 ракетні та 112 авіаударів, 98 обстрілів із РСЗВ.

На Куп'янському напрямку ворог вчинив 10 атак на позиції ЗСУ.

На Лиманському напрямку захисники відбили 10 атаки окупантів, зокрема і в Серебрянському лісництві на Луганщині.

На Сіверському напрямку оборонці відбили 5 атак противника, на Краматорському – 22 атаки, на Покровському – 41 атаку, на Курахівському – 16 атак, на Времівському – 12 атак.

На Придніпровському напрямку окупанти продовжують намагатися витіснити українські сили з лівобережжя Дніпра. Тут було зафіксовано 13 атак окупантів.

За минулу добу захисники завдали ударів по 2 пунктах управління окупантів, 2 артилерійських системах, 1 пункту управління БПЛА та 12 районах зосередження особового складу та військової техніки противника.