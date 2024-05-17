У Києві демонтували "церкву-МАФ" на території музею історії України

17 травня у Києві демонтували будівлю, яку всупереч законодавству самочинно звела релігійна громада УПЦ МП на території Національного музею історії України в буферній зоні об’єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО "Київ: Собор Святої Софії та прилеглі монастирські будівлі, Києво-Печерська Лавра". За документами це були три кіоски по 20 м кв, звідки зʼявилася назва "храм-МАФ", повідомляє Медіацентр Україна.

"Національний музей історії прагне забезпечити максимальний доступ українців до нашого спільного місця пам’яті. Для цього необхідно усунути всі перешкоди, особливо якщо на те є всі законні підстави.

У планах музею – використання території і, зокрема, звільненої ділянки для проведення просвітницьких заходів і дитячих програм, присвячених як давньому минулому, так і сучасній історії України. Також у майбутньому плануються археологічні дослідження ділянок, що досі не були вивчені або не стали експозиційними обʼєктами" , – зазначив директор Національного музею історії України Федір Андрощук.

Зведення споруди відбулось з порушенням законодавства, без археологічного обстеження та дозволу Інституту археології НАНУ, а також без дозволів Міністерства культури та інформаційної політики. Крім того, в експлуатацію будівля у встановленому порядку так і не була введена.

"Сьогодні ми розв’язуємо проблему, до якої призвели варварські кроки московського патріархату та відверта проросійська позиція влади часів Януковича. Українська спадщина має належати виключно українцям" , – розповіла директорка Скарбниці Національного музею історії України Наталія Панченко.

На виконання рішення Господарського суду міста Києва від 15 лютого 2023 року релігійна громада УПЦ МП була зобов’язана самостійно демонтувати незаконну споруду, але проігнорувала це. Неодноразово за невиконання рішення суду на порушника накладався штраф, який не сплачувався.

Для виконання робіт з демонтажу необхідне обладнання та ліцензування. Це роботи підвищеної небезпеки і для їх виконання необхідна організація з відповідним ліцензуванням.

Музей не мав власних коштів на демонтаж, тому оголосив про збір 772 тисяч гривень для знесення "храму-МАФу". За 16 годин з моменту оголошення вдалося зібрати 870 тисяч гривень. Донатили 2266 осіб. Найбільші два донати – по 30 тисяч гривень, а найменший – 10 копійок.

Державна виконавча служба, яка є ключовою у забезпеченні виконання рішення суду, залучила підрядника – будівельну компанію "Смайл констракшн".

Компанія отримає 772 тисячі гривень на виконання робіт. Оскільки компанія виявила ініціативу провести усі роботи безкоштовно, після сплати податків та подання фінансової звітності залишок коштів компанія перерахує на ЗСУ.

За надлишкові кошти, які були отримані під час збору та перебувають на балансі Музею, придбано супутні матеріали для знесення споруди. За витрачену суму Музей прозвітує перед громадськістю.

Рухомі предмети з начиння знесеної будівлі за постановою держвиконавця будуть передані до Національного заповідника «Києво-Печерська лавра». Заповідник має необхідні площі для зберігання цих речей та вже надав письмову згоду.

Нагадаємо, назва "храму-МАФу" "Десятинний монастир Різдва Пресвятої Богородиці" була обрана виключно з метою введення в оману, змішування понять, створення ілюзії стародавності незаконної споруди та правонаступництва між нею та Десятинною церквою, залишки фундаментів якої знаходяться у безпосередній близькості до самобуду. Показово й те, що настоятелем тут був Гедеон (Юрій Харон) – особа, яка має кілька громадянств, у тому числі російське.