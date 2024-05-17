Держдеп: Нова допомога США призведе до реальних змін на фронті

Адміністрація США має впевненість, що надання Україні нових пакетів військової допомоги призведуть до реальних змін на полі бою. Про це заявив заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател, повідомляє Укрінформ.

"Ми знаємо, що зараз складний час (для України – ред.), але ми впевнені, що військова допомога також матиме реальні зміни на полі бою" , - зауважив представник зовнішньополітичного відомства США.

Він нагадав, що держсекретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Києва оголосив про виділення $2 млрд додаткової підтримки у вигляді іноземного військового фінансування. Ці кошти підуть не лише на Програму оборонного підприємництва України, але для подальшого посилення спроможностей ЗСУ.

Нагадаємо, наприкінці квітня президент США Джо Байден підписав закон з додатковим фінансуванням потреб національної безпеки Америки, який включає, в тому числі, понад $60 мільярдів для України.