Президент Бразилії не відвідає саміт миру у Швейцарії

Президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва прийняв рішення не брати участь у саміті миру щодо України, який відбудеться 15 і 16 червня у Швейцарії.﻿ Про це повідомляє CNN Brasil, пише Ярослава Борзова, РБК-Україна.

Як зазначають у виданні, швейцарський уряд спеціально запросив Лулу під час особистої зустрічі канцлера країни Ігнасіо Кассіса та міністра закордонних справ Мауро Вієйри 30 квітня.

Президент України Володимир Зеленський також запросив президента Бразилії взяти участь у саміті під час нещодавнього інтерв'ю виданню.

Однак на думку Лули та представників МЗС країни, бразильському лідеру немає сенсу брати участь у саміті, який "не залучає обидві сторони до рішення конфлікту".

За даними бразильських дипломатичних джерел, Лула і міністр закордонних справ Бразилії Мауро Вієйра зустрілися цього тижня і вирішили, що делегацію, яка представлятиме країну на саміті, не очолюватиме президент.

Однак поки що не визначено, хто виконуватиме цю роль.

Глобальний саміт миру

Нагадаємо, що у Швейцарії 15-16 червня 2024 року відбудеться Глобальний саміт миру. Дана подія, ініційована Україною та Швейцарією, має на меті пошук шляхів розв'язання міжнародних конфліктів та встановлення сталого миру на планеті.

Варто зауважити, що Росія не отримала запрошення на цей саміт.

Водночас очікується, що на даному заході будуть присутні лідери з понад 150 країн, а також представники міжнародних організацій та громадянського суспільства.