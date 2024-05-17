У МЗС Китаю заявили, що Росія "налаштована на переговори" з Україною

Російський очільник Володимир Путін на неофіційній зустрічі в Пекіні з лідером Китаю Сі Цзіньпіном заявив, що Росія налаштована на вирішення українського питання шляхом політичних переговорів і готова продемонструвати щирість у цьому відношенні. Про це заявили в МЗС КНР, повідомляє Укрінформ.

Як зауважили у відомстві, після офіційних переговорів у складі делегацій вдень, глави Китаю і Росії ще раз зустрілися в четвер увечері в урядовому кварталі Пекіна Чжуннаньхай, де "разом пили чай та у невимушеній атмосфері детально обговорювали стратегічні питання, що становлять спільний інтерес", зокрема провели поглиблений обмін думками щодо "української кризи" (так у Китаї називають війну Росії проти України).

У повідомленні йдеться, що Сі детально розповів про послідовну позицію та зусилля Китаю зі сприяння політичному вирішенню "української кризи", підкресливши, що потрібно вирішувати першопричину проблем та враховувати і сьогодення, і довгострокову перспективу.

"Суть моєї ініціативи стосовно глобальної безпеки полягає в тому, щоб відстоювати загальну, всеосяжну і сталу концепцію безпеки. Тому на нашу думку, основою рішення щодо "української кризи" має бути побудова збалансованої, ефективної і сталої нової архітектури безпеки в Європі" , - цитує лідера країни МЗС.

Сі повторив, що Китай підтримує своєчасне скликання міжнародної мирної конференції, визнаної як Росією, так і Україною, з рівноправною участю сторін та обговоренням усіх варіантів, і запевнив у своїй готовності продовжувати відігравати конструктивну роль у цьому відношенні.

"Китай готовий співпрацювати з Росією та іншими країнами для зміцнення єдності і співпраці,… спільно захищати міжнародну справедливість і сприяти світовому миру та спільному розвитку" , - заявив лідер Китаю.

Путін, своєю чергою, представив погляди та позицію Москви щодо війни РФ проти України, зазначивши, що "Росія цінує об’єктивну, справедливу і збалансовану позицію Китаю в українському питанні" та підтримує наміри Китаю і надалі відігравати важливу роль у його політичному врегулюванні.