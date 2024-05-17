Зеленський пояснив прорив кордону на Харківщині недостатністю систем ППО

Президент Володимир Зеленський дав зрозуміти, що якби в України було достатньо західних систем протиповітряної оборони, російські війська не змогли б штурмувати Харківську область.﻿ Про це Зеленський заявив на зустрічі з журналістами, повідомляє Українська правда.

"Перетин росіянами кордону пов’язаний з тим, що не вистачає ППО. Вони на відстані, де у них є перевага, діють авіабомбами, артилерією" , – сказав він.

За словами Зеленського, українським воїнам було "непросто" через 8-місячну паузу в ухваленні рішень партнерами про передачу нової зброї Україні.

Ще у квітні Інститут вивчення війни (ISW) проаналізував, що через нестачу в України ППО на фронті російська авіація підтримує послідовне і швидке просування росіян на землі.