Зеленський: Росіяни на Харківщині не дійшли до бетонної лінії фортифікацій

Зеленський наголосив, що до "бетонної лінії оборони" ворог не дійшов, і те, що так хтось каже, – "це маячня". За його словами, росіяни дійшли тільки до першої лінії.﻿﻿ Про це Зеленський на зустрічі з журналістами, повідомляє Українська правда.

"Перша лінія – це не кордон, там неможливо будувати, тому що через відповідну зброю, якою працювали росіяни, наші люди гинули. Вони (росіяни - ред.) приблизно там зараз й знаходяться.

Це є перша лінія, лінія, яку побудували на війні, під постійним вогнем, наші військові. Першу та другу лінію будують військові, а третя лінія побудована місцевими владами. Вона найпотужніша - не тому, що вони краще за військових, а просто тому, що вона далі від зброї, від снарядів, від обстрілів" , – сказав він.

Нагадаємо, 10 травня російські окупаційні війська активізувалися на півночі Харківщини. Ворог окупував низку населених пунктів у "сірій" зоні.

Після цього в багатьох українців виникло питання: Чому не спрацювали фортифікаційні споруди, про будівництво яких до цього звітувала влада у східних областях? Виникла підозра, що надійних укріплень не побудували, а гроші розікрали.

На тлі цих питань голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що готується звітність щодо фортифікацій в області.