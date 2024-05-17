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Зеленський про Харківщину: Окупантам вдалося просунутися максимум на 10 км

Зеленський про Харківщину: Окупантам вдалося просунутися максимум на 10 км
Фото: prezident.gov.ua

Україні вдалося стабілізувати російські війська у Харківській області там, де вони зараз знаходяться. Також було застосовано резерви. Про це під час спілкування зі ЗМІ заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє Ліга.net.

Український лідер повідомив про предметну зустріч з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, командувачем об'єднаних сил Юрієм Содолем та очільником державної прикордонної служби Сегієм Дейнекою.

За словами Зеленського, на сьогодні Сили оборони стабілізували росіян "там, де вони зараз знаходяться", а найглибша точка їх просування становить 10 км.

"На напрямках деяких бригад ворога немає зовсім просування – і не було.  А у нас є дуже потужні бригади, я їм вдячний", – зазначив він.

Наразі Україна посилила кілька напрямків окремими батальйонами, котрі можна було забрати "десь з резерву" та з деяких напрямків, підсумував президент.

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