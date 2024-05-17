У Сенаті США розділилися думки про дозвіл на удари України по території РФ
Американські сенатори розповіли, чи повинна змінитися позиція США щодо ударів західною зброєю по Росії, особливо на тлі наступу на Харківщині, повідомляє Голос Америки.
Сенатор-демократ Річард Блументаль не виключає, що удари по деяких російських цілях можуть бути виправдані.
"Я підтримую використання Україною наданої американської зброї, відповідно до наших взаємних інтересів. Деякі російські цілі можуть бути виправдані, а інші – ні, я б розглядав їх вибірково. Але загалом це має бути найагресивніше використання зброї, яку ми надаємо", - сказав він.
Сенатор-республіканець Джон Корнін каже, що заборона на використання американської зброї на території Росії є помилковою.
"На мій погляд, адміністрація Байдена, на жаль, намагається керувати на мікрорівні, тим, як Україна захищається. Так само зараз вони намагаються мікрокерувати тим, як Ізраїль захищається від ХАМАСу", - сказав сенатор і додав, що не надання адміністрацією Бадейна далекосяжної зброї "дав росіянам перевагу та можливість атакувати Україну, без можливості для українців зупинити їх".
Натомість сенаторка-демократка Теммі Дакворт вважає, що зняття заборони на використання американської зброї за межами України не на часі, натомість треба надсилати Україні більше підтримки і якомога швидше.
"Я вважаю, що зараз нам потрібно зберегти цю заборону, але ми обов’язково будемо говорити з адміністрацією про наступні кроки. Я погоджуюсь, що допомога мала надійти в Україну ще пів року тому, коли ми проголосували у Сенаті. Але на жаль, колишній президент Трамп і члени Палати представників грали в ігри, що зашкодило нашим друзям, зокрема в Україні. Тож тепер, коли допомога надходить, нам потрібно продовжувати надсилати якомога більше підтримки", - сказала вона і додала, що ініціатива щодо зняття заборони на використання американської зброї для ударів по російських територіях повинна надійти від адміністрації.