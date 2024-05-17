Зеленський про "олімпійське перемир'я": Звучить, як нежива історія

Президент Володимир Зеленський щодо ідеї "перемир'я" під час Олімпіади в Парижі заявив, що не дуже розуміє цю ініціативу, адже ніщо не завадить Росії, наприклад, заїхати технікою ближче, а потім "включити наступ".﻿﻿ Про це Зеленський сказав на зустрічі із журналістами, повідомляє Українська правда.

"У нас вже було припинення вогню. Але воно не дуже працює з цим ворогом. Крім того, є ризик - хто буде фіксувати, що в час припинення вогню їхні сили не підійдуть до нас?