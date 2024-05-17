Зеленський розповів про ставлення до заборони ударів західною зброєю по РФ

Президент України Володимир Зеленський вважає, що заборони на використання західної зброї для ударів по території РФ не має бути, оскільки йдеться не про наступ України, а про захист, повідомляє Радіо Свобода.

"Я не вважаю, що повинні бути якісь заборони, тому що це не про наступ української армії з використанням західної зброї на територію Росії. Це – захист. Це так само, як превентивні санкції, про які ми всім говорили перед повномасштабним вторгненням. Це те саме. Це попередження" , – сказав він 16 травня під час зустрічі з журналістами.

Зеленський також зауважив, що у прикордонні РФ також є "сіра зона".

"У них там виселення людей тощо. У них також на прикордонні цивільних людей майже немає, з їх сторони. Зі зрозумілих причин" , – додав він.

14 травня видання Politico з посиланням на двох неназваних офіційних осіб США повідомило, що політика адміністрації Байдена щодо заборони використання Україною наданої США зброї для ударів по території Росії не змінилася. Джерела Politico заявили, що військова допомога США Україні призначена "для оборони, а не для наступальних операцій" на території Росії.

Аналітики Інститут вивчення війни заявили, що українська операція щодо завдання ударів по системах у Росії, які безпосередньо підтримують наступальні наземні операції Росії на півночі Харківської області, за своєю суттю була б оборонною, і характеризувати таку спробу як "наступ" було б некоректно.

Copyright © 2024 RFE/RL, Inc. Передруковується з дозволу Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода