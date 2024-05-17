Зеленський: На Заході побоюються програшу Росії у війні з Україною

Країни Заходу побоюються програшу Росії у війні. Але це так не працює, і вони повинні дати Україні зброю для перемоги. Про це президент України Володимир Зеленський сказав на зустрічі з журналістами, пише Мілан Лєліч, РБК-Україна.

"Я вважаю, що партнери бояться програшу Російської Федерації в цій війні. Вони хотіли би, щоб Україна перемогла так, щоб Росія не програла. Бо це буде непередбачуваний програш і непередбачувана геополітика" , - сказав Зеленський.

Але, як заявив президент, "так воно не працює".