Зеленський: На Заході побоюються програшу Росії у війні з Україною
Країни Заходу побоюються програшу Росії у війні. Але це так не працює, і вони повинні дати Україні зброю для перемоги. Про це президент України Володимир Зеленський сказав на зустрічі з журналістами, пише Мілан Лєліч, РБК-Україна.
"Я вважаю, що партнери бояться програшу Російської Федерації в цій війні. Вони хотіли би, щоб Україна перемогла так, щоб Росія не програла. Бо це буде непередбачуваний програш і непередбачувана геополітика", - сказав Зеленський.
Але, як заявив президент, "так воно не працює".
"Щоб Україна перемогла, нам треба дати все те, з чим перемагають", - додав він.