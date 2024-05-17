Сирський: РФ розширила зону активних бойових дій майже на 70 км

Головком ЗСУ Олександр Сирський після візиту на фронт повідомив, що російські війська розширили зону бойових дій майже на 70 кілометрів.

Про це йдеться﻿ в дописі Сирського у Facebook.

"Противник розширив зону активних бойових дій майже на 70 кілометрів, таким чином намагаючись примусити нас задіяти додаткову кількість бригад зі складу резерву" , – йдеться в повідомленні.

Сирський зазначає, що основні зусилля РФ зосередила на напрямку Стрілеча - Липці та на захоплені Вовчанська, з подальшим виходом до Білого Колодязя і розгортанням наступу в тил українських військ.

Для цього, за словами головкома, окупанти створили і значно посилили оперативно-тактичне угруповання військ противника "Север", до складу якого увійшли бойові частини 6 армії, 11 та 44 армійських корпусів.

"Противник розпочав наступ значно раніше запланованого терміну, коли помітив перекидання наших військ, однак, йому не вдалось прорвати нашу оборону. Втім ми розуміємо, що попереду будуть важкі бої і ворог до цього готується.

За таких обставин ми повинні не допустити подальшого просування ворожих військ стійким утриманням займаних рубежів та позицій, ударами авіації, ракетних систем, вогнем артилерії і танків нанести йому максимальних втрат, а також створити умови для розгрому діями мобільних штурмових груп та підрозділів атаками у фланг і тил із різних напрямків" , – написав Сирський.

Головком зазначає, що українські сили повинні максимально ефективно використовувати перевагу в ударних безпілотників в поєднанні з використанням засобів РЕБ та влучним вогнем артилерії.

"Саме цим питанням, а також перегрупуванню військ та спрощенню системи всебічного забезпечення була присвячена моя робота.

Попрацював у всіх бригадах, які ведуть бойові дії у Харківській області, був в одному з батальйонів, який боронить Вовчанськ, на місці прийняв всі необхідні рішення для забезпечення стійкості та ефективності оборони. Об’їхав та перевірив всі частини, які готуються до оборони на Сумському напрямку" , – зазначив він.