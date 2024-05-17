Уряд виділив 1,5 млрд грн на відновлення Зміївської і Трипільської ТЕС

Кабінет Міністрів України виділив 1,5 млрд грн для відновлення Зміївської теплоелектростанції в Харківській області й Трипільської теплоелектростанції в Київській області. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Економічна правда.

"Сьогодні виділяємо 726 млн грн для державної компанії "Центренерго", якій належать Зміївська ТЕС у Харківській області й Трипільська ТЕС у Київській області. Кошти для відновлення цих ТЕС буде виділено з резервного фонду державного бюджету" , - сказав Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.

Крім того, для відновлення цих же критично важливих ТЕС Кабмін виділив ще 826 млн грн з фонду ліквідації наслідків агресії.

"Очікуємо на максимальну ефективність у використанні цих коштів. Роботи мають проводитися максимально швидко" , - наголосив Шмигаль.

Нагадаємо, внаслідок масованої ракетної атаки росіяни рано вранці 11 квітня повністю знищили Трипільську ТЕС. Трипільська ТЕС забезпечувала електроенергією майже 3 мільйони людей і була найбільшим постачальником електроенергії в Київській, Житомирській та Черкаській областях.

До складу "Центренерго" входили три ТЕС, які, по суті, були всіма активами компанії: Трипільська у Київській області, Зміївська у Харківській області та Вуглегірська у Донецькій області.

22 березня 2024 року Зміївська ТЕС була повністю зруйнована. 25 липня 2022 року російські війська окупували Вуглегірську ТЕС. Таким чином, "Центренерго" втратило 100% генерації.