ДБР затримало вугільного бізнесмена Кропачова – джерела

Працівники Державного бюро розслідувань та Національна поліція затримали фактичного власника ТОВ "Краснолиманське", що входить до групи компаній ТОВ "Укрдонінвест" Віталія Кропачова. Про це заявили джерела у правоохоронних органах, повідомляє Економічна правда.

За даними слідства, через своє підприємство та службових осіб Міністерства енергетики та Державної податкової служби він завдав державі шкоди на понад 2 млрд грн на махінаціях у вугільній сфері.

Нагадаємо, Віталій Кропачев є власником "Укрдонінвесту" (вугільний бізнес та видобуток газу). У 2014 році він викупив кілька збагачувальних фабрик на підконтрольній частині Донеччини та Луганщини, а у 2017-му — шахту "Краснолиманська".

Як писало видання, Кропачов був "смотрящим" у вугільній галузі від колишнього першого заступника голови фракції БПП і бізнес-партнера Петра Порошенка - Ігоря Кононенка, сам Кропачов це спростовував. Він викупив кілька збагачувальних фабрик на підконтрольній частині Донбасу, а у 2017 році придбав у Ігоря Гуменюка та партнерів шахту "Краснолиманська", яка з часом стала одним із найуспішніших вугільних підприємств України.

У 2019 році почав розвивати медіанапрямок. Зокрема, купив 2 ТВ-канали, "Інфо24" і "Так TV", а у грудні 2021 року придбав компанію "Ера продакшн". Влітку 2022 року Кропачов придбав компанію "Корона Санрайс", яка володіла цифровою ліцензією на трансляцію "4 каналу". У 2023 році запустив телеканал Ukraine World News.

У 2023 році "Укрдонінвест" стала переможцем повторного приватизаційного аукціону з продажу Білгород-Дністровського морського торговельного порту. Однак зрештою Кропачов відмовився від купівлі порту.