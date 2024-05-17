Британська розвідка оцінила вплив заміни Шойгу на війну

Розвідувальна спільнота Великої Британії оцінила нещодавні кадрові перестановки в Міністерстві оборони РФ, де Сергєя Шойгу на посаді очільника відомства змінив Андрєй Білоусов, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться в розвідувальному огляді британського Міноборони за 17 травня.

У відомстві нагадали, що Білоусов є економістом без армійського бекграунду. До цього він обіймав посаду першого віцепрем'єр-міністра, а перед цим працював помічником президента РФ з економічних питань.

У розвідці припускають, що Білоусова призначили в Міноборони РФ для забезпечення більшої ефективності оборонних витрат і тіснішої координації між оборонними галузями та потребами збройних сил РФ.

"Це може виявитися надзвичайно складним завданням для Бєлоусова, враховуючи високий рівень корупції в російському Міністерстві оборони та збройних силах" , – йдеться в огляді.

У розвідці припускають, що зміна міністра оборони РФ навряд чи матиме значний негайний вплив на перебіг російської війни в Україні.

"Оскільки Путін також оголосив, що не буде жодних змін у призначенні вищого керівництва Генерального штабу, нинішній російський підхід до війни, ймовірно, продовжуватиметься" , – додали британські аналітики.

Нагадаємо, Путін замінив Шойгу на Білоусова на посаді міністра оборони Росії 12 травня. Водночас Шойгу обійняв посаду секретаря Ради безпеки замість Миколи Патрушева.