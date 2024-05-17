Зеленський про забезпечення снарядами: Вперше жодна бригада не скаржиться

Уперше за роки війни жодна бригада не скаржиться на брак артилерійських снарядів, заявив президент України Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами, повідомляє Лівий берег.

За його словами, відсутність нестачі спостерігається вже протягом двох місяців. Однак попереду ще багато роботи щодо постачань.

"Навіть до чеської ініціативи у нас є прогрес. Вперше за роки війни жодна із бригад не скаржаться, що немає артилерійського снаряду. І це відбувається упродовж останніх 2 місяців. Всім ще прийдеться дуже багато працювати. Чеська ініціатива буде йти. Про гроші з усіма партнерами ведемо перемовини.

Ми зараз відкриваємо ініціативу, коли партнери будуть давати гроші на виробництво наших дронів, РЕБів саме в цей конкретний напрямок. Технічні показники наших дронів стають кращими. Ми починаємо їх багато виробляти, а на них немає грошей, можемо виробляти більше, ніж є грошей" , – сказав президент.

Чеська ініціатива

На Мюнхенській конференції з безпеки президент Чехії Петр Павел заявив, що його держава знайшла для України сотні тисяч снарядів, але проєкт потребує фінансування. Павел закликав країн-союзників допомогти зібрати гроші на закупівлю зброї.

Низка держав одразу зголосилися виділити кошти. Серед них – Португалія, Фінляндія, Німеччина, Литва та інші.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський повідомив, що в межах чеської ініціативи про придбання боєприпасів для України цифра може зрости з 800 тисяч до 1,5 млн.

У квітні у Чехії повідомили, що ідентифікували понад мільйон одиниць артилерійських боєприпасів у країнах за межами Євросоюзу, які можна придбати для України.

У травні в Латвії вирішили виділити на чеську ініціативу 10 млн євро.