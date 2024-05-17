Обмеження азартних ігор: Кабмін виконав рішення РНБО

Кабмін за вказівкою РНБО прийняв рішення, щодо додаткового державного регулювання азартних ігор, зокрема щодо заборони використовувати у рекламі азартних ігор військову символіку.

Про це повідомив﻿ представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук.

"Прийнято рішення, на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20.04.2024 "Щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі Інтернет", уведеного в дію Указом Президента України від 20.04.2024 N 234, до набрання чинності Законом України про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою боротьби з ігровою залежністю (лудоманією) та вдосконалення державного регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор та лотерей" , - йдеться в повідомленні.

За даними﻿ нардепа Ярослава Железняка, урядова постанова передбачає:

1. Обмеження реклами (в тому числі використання символіки військових).

2. Реєстрація організаторів азартних ігор в мережі Інтернет кількох клієнтських рахунків для одного гравця заборонена.

3. Під час проведення азартних ігор в Інтернеті організатори азартних ігор зобов’язані:

Запровадити обов’язкові перерви в азартній грі для кожного гравця;

Ліміт коштів;

Максимальний час безперервної гри.

4. Блокування нелегальних сайтів

Нагадаємо, 20 квітня 2024 року президент Володимир Зеленський увів в дію рішення РНБО щодо "Щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі Інтернет", який передбачає, зокрема, заборону азартних ігор для військових.