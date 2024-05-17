Обмеження азартних ігор: Кабмін виконав рішення РНБО
Кабмін за вказівкою РНБО прийняв рішення, щодо додаткового державного регулювання азартних ігор, зокрема щодо заборони використовувати у рекламі азартних ігор військову символіку.
Про це повідомив представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук.
"Прийнято рішення, на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20.04.2024 "Щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі Інтернет", уведеного в дію Указом Президента України від 20.04.2024 N 234, до набрання чинності Законом України про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою боротьби з ігровою залежністю (лудоманією) та вдосконалення державного регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор та лотерей", - йдеться в повідомленні.
За даними нардепа Ярослава Железняка, урядова постанова передбачає:
1. Обмеження реклами (в тому числі використання символіки військових).
2. Реєстрація організаторів азартних ігор в мережі Інтернет кількох клієнтських рахунків для одного гравця заборонена.
3. Під час проведення азартних ігор в Інтернеті організатори азартних ігор зобов’язані:
- Запровадити обов’язкові перерви в азартній грі для кожного гравця;
- Ліміт коштів;
- Максимальний час безперервної гри.
4. Блокування нелегальних сайтів
Нагадаємо, 20 квітня 2024 року президент Володимир Зеленський увів в дію рішення РНБО щодо "Щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі Інтернет", який передбачає, зокрема, заборону азартних ігор для військових.